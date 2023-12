Moradora do Bairro São Pedro cai em golpe e perde 40 mil reais

Divulgação

Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro São Pedro, em Aquidauana, procurou a delegacia para relatar que foi vítima de estelionato no dia 5 de dezembro.

Consta no registro da ocorrência que a vítima teve um prejuízo financeiro de R$ 40mil.

A vítima esclareceu que tudo ocorreu durante a transação de uma suposta compra de um veículo, sendo que, os depósitos foram realizados na data no dia 14 de dezembro, sendo R$ 35 mil em pix e no dia 15, um valor de R$ 5 mil em depósito bancário.

Diante do golpe e do prejuízo sofrido, a vítima procurou a delegacia para serem tomadas as providências.

Ainda segundo a mulher, o golpista continua com sua página nas redes sociais realizando anúncios de vendas de veículos utilizando falsos números telefônicos.

A vítima também apresentou cópias impressas das conversas com os golpistas e um pen drive com áudios referentes ao mesmo assunto.