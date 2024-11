Moradora faz apelo após pai ter carteira com documentos furtados em Anastácio

Delegacia de Anastácio

O morador Adriano Castilho, de 51 anos, teria sido furtado na última segunda-feira, 11, e perdeu todos os documentos de identificação, cartões bancários e do SUS (Sistema Único de Saúde).

A vítima teria sido furtada na área rural de Anastácio, próximo à Chácara Cintra.

A filha do morador faz um apelo para quem encontrar os documentos. Caso encontre, pode entrar em contato com a família no telefone 67 9999-0619, ou no 190.