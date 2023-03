Moradora leva susto ao encontrar gambá dormindo em cesto de roupas

Animal dormindo no cesto / (Foto: Reprodução)

Uma moradora do Centro de Miranda levou um susto ao encontrar um gambá no cesto de roupa suja, na segunda-feira (20). O animal se aproveitou do conforto e encontrado dormindo na lavanderia da casa.

Uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada para resgatar o bicho, com uso de um puçá e uma luva especial capturaram o gambá, colocando-o em uma caixa de contenção.

O animal foi encaminhado a uma médica veterinária, que avaliou estar bem de saúde e sem ferimentos e, então, os Policiais realizaram a soltura do bicho em seu habita natural.