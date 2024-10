Moradores de Aquidauana capotam veículo na rodovia BR-262

Veículo ficou destruído após capotagem / Madu Livramento, Midiamax

Uma mulher de 45 anos e o filho dela, de 10, ficaram feridas após o Toyota Corola em que estavam capotar, na rodovia BR-262, em Terenos, na manhã desta segunda-feira (14). Eles saíram de Aquidauana e estavam a caminho de Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, a mulher perdeu a direção do veículo, que capotou e parou na cerca de uma fazenda. As vítimas foram atendidas conscientes por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava no local rumo a Aquidauana para atuar nos combates aos incêndios florestais.

Conforme um dos militares, mãe e filho tiveram apenas escoriações, mas reclamavam de dores intensas nas costas. O Samu de Terenos esteve no local dando continuidade aos atendimentos. Ambos foram levados ao município para atendimento médico. O trânsito no local flui normalmente.

Conforme o gerente da fazenda, Tiago dos Santos Ramos, o prejuízo causado pelo acidente ainda não foi calculado. Ele foi chamado ao local para averiguar se havia a probabilidade dos gados das propriedades fugirem pela cerca danificada.

“Essas coisas acontecem, não tem como prever. Agora é arrumar os danos materiais e seguir. Nessa curva não costuma haver acidentes, o último foi há muito tempo. Aqui, neste caso, além da preocupação com as vítimas, claro, também há preocupação com os gados, porque se eles escapam para a BR, outros acidentes podem ocorrer. Mas no ponto atingido não há esse risco, eles estão em outro local”, explica.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local e apura as causas do acidente.