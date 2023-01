Moradores vão à polícia denunciar adolescentes por vandalismo em praça

Luminárias destruídas / Ronald Regis/O Pantaneiro

A praça ganhou revitalização há menos de um ano, entretanto, vândalos depredaram a iluminação pública, quebraram objetos da academia e brinquedos do parquinho infantil. Janelas do banheiro também foram danificadas.

Uma das moradoras relatou no boletim de ocorrência que identificou alguns menores que estava quebrando o patrimônio. Na última sexta-feira (20) o site O Pantaneiro esteve no local conversando com moradores da região que viram a revitalização da praça amargava o vandalismo de pessoas mais jovens.

O caso será investigado. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia resulta, em caso de condenação por dano simples, a detenção de um a seis meses, ou multa de um a seis salários mínimos.

Vandalismo

Antônio Rocha acompanhou a evolução das instalações do parquinho e área de lazer. Morador do local desde 1982 reclama da insegurança e falta de policiamento para punição dos vândalos.

“[Antes da revitalização] tinha cadeira velha, até tanque, tinha muito lixo no campo. O prefeito mandou limpar. Do lado esquerdo tinha uma grade, falei para o prefeito ‘já viu praça com cerca?’; mandou tirar. Hoje está assim”, disse.

Para o antigo vizinho do local, apenas a maior fiscalização e criminalização dos depredadores resultaria na redução de danos no patrimônio público. “Eu sou a favor da lei, que foi feita para ser cumprida de uma forma social, para uma coletividade boa, facilidade de conviver, através do respeito”

A obra foi entregue em março de 2022, com investimento de R$ 305.517,72, através de recurso da própria prefeitura. A assessoria de comunicação do município informou que foram feitas recentes obras de manutenção no parque, como na iluminação ornamental para a calçada na praça, entretanto, o vandalismo assola.

Ainda segundo o município, será feito o levantamento dos dados e custos.