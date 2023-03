Morre ex-delegado geral e superintendente da Sejusp, Milton Watanabe

Milton Tocikazu faleceu aos 72 anos / (Foto: Divulgação)

Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 24, enquanto caminhava no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, o ex Delegado-Geral da Polícia Civil e Superintendente Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Milton Watanabe Tocikazu, aos 72 anos.

Conhecido no meio político e policial, Watanabe é natural de Brazabrantes, Goiáis, ingressou na carreira de delegado da Polícia Civil em 26 de julho de 1984 e atuou como diretor do então Departamento de Polícia Técnica, titular da 7ª, 1ª e 6ª Delegacias de Polícia Civil de Campo Grande, diretor do então Distrito Policial, diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e, ainda, como professor, instrutor de tiro e responsável pelo setor de Disciplina da Acadepol/MS.

Watanabe foi ainda Delegado-Geral da Polícia Civil, entre janeiro de 1999 e junho de 2004, Coordenador-Geral de Perícias de Mato Grosso do Sul e Superintendente de Segurança Pública da Sejusp, entre 2004 e 2008, tendo se aposentado após esse período.

Em nota, a Sejusp lamentou e declarou luto pela perda. "A equipe da Sejusp/MS se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão do delegado Milton Watanabe e manifesta condolências pela partida do profissional exemplar, que muito contribuiu para a segurança pública do estado, empreendeu esforços no combate ao crime e na defesa e proteção da sociedade sul-mato-grossense".

O delegado deixa a esposa, Masako Matsunaga Watanabe, e os filhos Yudi e Kendi Watanabe.Velório e enterro serão no Cemitério Jardim das Palmeiras, Av. Tamandaré, 6856 – Vila Nasser, em Campo Grande.