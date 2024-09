Morre idosa ferida por tiro no abdômen durante discussão com marido na Capital

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

Jussara Gimenes, de 60 anos, morreu na noite de sexta-feira, 27, após ser atingida por um tiro no abdômen durante uma discussão com o marido, em Campo Grande. A vítima estava internada na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Jornal Midiamax, a vítima ficou internada por 24h. Assim, o caso passa a ser tratado como feminicídio.

O casal estaria no veículo em direção ao Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul, quando passaram a discutir. Segundo o relato do marido, a esposa teria pegado na bolsa uma arma e atirado contra ela própria.

Em seguida, o homem levou a esposa para o hospital, fugindo em seguida, alegando a um familiar que estaria muito abalado. Entretanto, a equipe desconfiou da versão.

Nas proximidades onde ocorreu o crime, os policiais encontraram um travesseiro com manchas de sangue, que poderia ter sido usado para abafar o som da arma. A arma, um revólver calibre 38, também foi localizado e apreendido. Ambos foram levados para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

Diligências estão sendo feitas para localizar o suspeito.