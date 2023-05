Morre jovem ferida na cabeça pelo ex-namorado em Campo Grande

Karolina estava internada na Santa Casa / Foto: Redes Sociais

Morreu nesta terça-feira, 2, a jovem Karolina Silva Pereira, de 22 anos, vítima de feminicídio do ex-namorado, no fim de semana, em Campo Grande. Vítima foi ferida com o colega de trabalho, Luan Roberto de Oliveira, morto com um tiro no tórax.

O padrasto da jovem lamentou a perda, afirmando que Karolina já não tinha mais atividade cerebral, constatado o óbito, segundo o Jornal Midiamax.

Agora, o ex-namorado passa a responder por feminicídio, crime que ele teria premeditado, e homicídio de Luan.

Pai acusado de matar mulher

O pai do acusado, de 62 anos, de matar Luan e Karolina foi preso e recebeu liberdade nesta manhã, em audiência de custódia. Ele foi preso por ter sido encontrada pelos policiais uma arma modificada. O idoso foi condenado em 1990 por matar a companheira, em Minas Gerais.



No domingo, o jovem de 25 anos se entregou à polícia, acompanhado de um advogado, aguardando encaminhamento para um presídio.

Crime

O crime aconteceu na madrugada de domingo, quando Luan acompanhou a colega de trabalho até a casa, pois havia relado estar com medo. Eles saíram da pizzaria em motos separadas. Ao chegar no local, foram surpreendidos pelo acusado.

Luan foi atingido no tórax, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a ex-companheira foi atingida com um tiro na cabeça.

Após o crime, o atirador enviou áudios para mãe da jovem, sem nenhum arrependimento de ter ferido as vítimas.

"Bom, provavelmente a senhora não vai responder, mas talvez a senhora escute esse áudio. O mesmo fim que eu dei nela, eu vou dar em mim, como eu disse, do outro lado a gente se encontra. E parabéns, por ter ensinado sua filha a mentir, a enganar, a não ter compaixão pelos outros, a não se importar com a vida dos outros e por isso que fiz isso, porque ela cagou para mim, porque a senhora influenciou. Ela mentiu para mim, ela me enganou, ela me traiu, então é isso daí, tá certo, agora a senhora segue a sua vida do jeito que a senhora quiser, porque a vida dela você não vai conseguir viver e a gente se encontra lá do outro lado".

"Nunca subestime ninguém, tá certo, nunca ache que ninguém tem coragem para fazer algo, nunca subestime ninguém, ta certo! Isso aí serve de lição para a senhora, para quando alguém disser alguma coisa, pedir ajuda e falar que precisa de algo, vocês escutarem, vocês tentarem ajudar, de verdade, não ignorar, não fazer pouco caso e não achar que não é problema seu, porque minha vida não é problema seu, entendeu? Mas o que eu fiz agora é problema seu".

