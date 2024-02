Morre motorista de ônibus que colidiu em caminhão munk

Divulgação

O motorista do ônibus envolvido em acidente com caminhão, Emiliano Benites, de 50 anos, morreu na noite de ontem (23), no Hospital Regional de Ponta Porã. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (22).

A colisão aconteceu em uma estrada vicinal no distrito de Vista Alegre em Maracaju, distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

Segundo o Midiamax, Benites havia sofrido ferimentos nas duas pernas, nos braços e traumatismo de tórax com o impacto contra o caminhão Munk, foi retirado das ferragens e levado para o Hospital Municipal de Antônio João e após estabilizado foi transferido par o HR de Ponta Porã.

Ele é a segunda vítima fatal da colisão entre os dois veículos de uma empresa de agronegócios. O motorista do caminhão Munk, Brendo Santos do Nascimento, faleceu na noite de quinta-feira (22), após ser levado para um hospital em Maracaju.