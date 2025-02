Morre mulher ferida a tiros pelo ex-marido em Caarapó

Karine ficou internada, mas não resistiu / Redes sociais

Morreu nesta terça-feira, 4, Karina Corim, ferida a tiros na cabeça pelo ex-marido, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. A vítima estava internada desde o fim de semana, após o atentado em Caarapó. A amiga de Karina, Aline Rodrigues, de 30 anos, também morreu. Este é o 1º feminicídio de 2025.

Câmeras de segurança da loja das vítimas flagraram o momento que Renan invade o estabelecimento e atinge elas. Ainda colocou fogo na loja e depois atirou contra a própria cabeça, morrendo no local. Ele usou a arma do pai, que é policial militar, para cometer o crime. Renan não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo o Jornal Midiamax, Renan tinha várias passagens por violência doméstica contra ex-companheiras e a própria mãe. Antes de ser ferida a tiros, a mulher pediu por medidas protetivas após ser ameaçada na sexta-feira (31).

Na delegacia, a jovem contou que estava na sua loja com amigas quando Renan chegou, ficando contrariado pela presença das amigas da vítima no local. Ele, então, foi na direção da mulher e tentou acertar-lhe um chute, mas ela conseguiu se desvencilhar.

Contudo, o autor deu um murro e quebrou porta interna da loja. Em seguida, ele teria xingado a vítima. Com medo, a jovem pediu por medidas protetivas.

Premeditado

O delegado responsável pelo caso, Ciro Jales, revelou novos detalhes sobre a premeditação do crime cometido por Renan. Imagens de câmeras de segurança mostraram que havia uma terceira pessoa no local quando Renan chegou armado.

Ele ordenou que essa testemunha saísse, afirmando que ela “não tinha nada a ver com a situação”, o que reforça a tese de que Aline foi um alvo premeditado.