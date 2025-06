Morre no hospital de Aquidauana vítima de colisão frontal na BR-262

Vítima fatal do acidente estava no veículo modelo T-Cross, que bateu de fronte com um Corolla / (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Uma das vítimas da colisão frontal ocorrida no começo da noite desta quinta-feira (05), na BR-262, 10 quilômetros a frente da entrada para o Distrito de Piraputanga, sentido Campo Grande, foi identificada como sendo Thauana Ribeiro Vaz. Ela não resistiu a gravidade dos ferimentos internos no seu corpo e acabou morrendo nesta sexta-feira (6). A informação foi confirmada por amigos da vítima. Vinda do Estado do Paraná, ela chegou em Aquidauana não faz muito tempo e montou uma loja de produtos agropecuários, juntamente com outro profissional da área.

“Era uma profissional jovem, cheia de vida e vontade para trabalhar”, disse, consternado, pessoa que chegou a conhecer Thauana. Tinha 27 anos de idade e era comerciante em Aquidauana. O Corpo de bombeiros divulgou nota sobre o acidente. Segundo a nota, “ontem (05), por volta das 18h, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana, foram acionadas para atender ocorrência de acidente de trânsito na BR-262, há, aproximadamente, 10km de distância da entrada de Piraputanga. Informações iniciais davam conta de que dois veículos colidiram frontalmente. Ao chegar no local, equipe de resgate foi informada por populares que as vítimas haviam sido transportadas por terceiros que passavam pelo local, no momento do fato. Empresário de Aquidauana que dirigia o Corolla, envolvido no acidente fatal, passa bem e está em casa (Foto João Éric) Segundo informes, o acidente teria ocorrido no momento em que um dos veículos, de modelo T-Cross, tentava realizar uma ultrapassagem. O veículo, dirigido por uma mulher, estava em uma ultrapassagem indevida e o condutor do outro carro, um Corolla, saiu para o acostamento da pista para dar passagem. No entanto, o outro, também, foi para o acostamento, o que resultou a colisão frontal. O motorista do Corolla, empresário em Aquidauana, passa bem, enquanto a mulher ainda está em fase de atendimento médico, devido aos ferimentos”. A nota foi publicada pela manhã, mas a vítima faleceu à tarde.