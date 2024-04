Morre Tenente do 9º Batalhão de Engenharia Francisco Jucier Matos Freire

Nota de pesar / Divulgação

Antigo integrante do 9° Batalhão de Engenharia de Combate falece aos 51 anos em Porto Velho - RO. O militar havia sido transferido para aquela guarnição no ano de 2022.

Vítima de um acidente automobilístico no dia 27 de março, o Tenente Jucier estava na UTI até esta data quando veio a óbito. Seu corpo será transladado para Aquidauana, onde será realizado o sepultamento no cemitério do Dourados com data e horário a ser definido.

O militar serviu no 9° BE Cmb por mais de 10 anos e deixou grandes amizades entre seus superiores, pares e subordinados.