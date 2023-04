Morte de bebê exalta ânimos de moradores e delegado alerta para boatos

Delegado Luis Fernando Domingos Mesquita / (Foto: Reprodução)

A morte de uma criança de dois anos exaltou os ânimos de moradores de Aquidauana, na segunda-feira, 3. O primeiro registro policial informava que se tratava de um assassinato, entretanto, a criança teria morrido de causas naturais, como aponta exames. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, com ameaças e exposição aos familiares da vítima.

O caso continua sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, até a finalização do inquérito. Conforme o delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, o registro acende um alerta para boatos e divulgação de falsas informações pelas redes sociais.

Segundo o delegado, uma adolescente de 14 anos encontrou o filho de madrugada do último domingo,2, gelado e rígido, e acionou o Corpo de Bombeiros, que levou o bebê para o Hospital Regional, onde foi constatado o óbito por causas naturais.

No entanto, a primeira informação que a mãe deu à Polícia Militar era que ela teria levado o bebê para a tia paterna, por volta das 17h, e que a tia teria devolvido a criança de madrugada, por volta das 3h, alegando que não poderia ficar com ela. Em outro depoimento, a adolescente mudou a versão, dizendo que teria ficado com o bebê o dia todo. Que acionou o socorro após perceber que a criança estava rígida.

As versões iniciais entre os envolvidos motivou boatos sobre a morte da criança, uma delas de que a mãe e uma amiga tramaram o crime e, como o plano das duas de enterrar o bebê falhou, teriam decidido botar a culpa na tia paterna, o que não ocorreu. Outra informação falsa é que a tia disse que a mãe teria matado o filho de dois anos, o que o delegado Luis Fernando já observou – preliminarmente – que não ocorreu.

A Polícia Civil lamentou o ocorrido e alertou sobre informações falsas que possam levar a linchamentos, inclusive de pessoas inocentes. "Peçam que tenham muito cuidado na divulgação de informações", disse o delegado.

"Foi informado pelo Instituto Médico Legal que a morte foi por causa natural, um colapso cardíaco. Novas investigações continuam, oitivas e exames no local da morte", disse o delegado.