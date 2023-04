Morto em acidente com caminhonete e carreta na BR-267 era empresário gaúcho

A camionete ficou completamente destruída / Nova News

Foi identificado como Getulio Airton Jaques Guglielmi, empresário gaúcho, o motorista que morreu na tarde desta terça-feira,18 em um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na BR-267, entre o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul.

Getulio era natural da cidade de Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul.

A vítima ficou presa nas ferragens e devido à gravidade dos ferimentos, não teve tempo de ser socorrido, falecendo na hora. O motorista da carreta, natural de Leme, no interior paulista, sofreu apenas escoriações.

O motivo do acidente ainda é apurado, mas a colisão entre os veículos foi frontal e a caminhonete, uma Chevrolet S-10 ficou completamente destruída.

A Perícia Científica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram pelo local atendendo a ocorrência.