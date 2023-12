Morto na véspera de Natal, jovem teria sofrido emboscada

Tiros na parede / Marcos Maluf, Campo Grande News

Identificada como Israel de Moura Silveira, de 23 anos, a vítima de homicídio na Rua Cassim Contar, no bairro Jardim Los Angeles no domingo (24), foi atingida por disparos de arma de fogo na região do tórax. O crime foi classificado como homicídio qualificado.

Israel teria sofrido uma emboscada, segundo o Campo Grande News. Um homem teria chamado Israel para encontrá-lo na Rua Cassim Contar. A tragédia se desenrolou aproximadamente cinco minutos após a vítima sair de casa. Foram ouvidos seis disparos de arma de fogo.

Ele chegou a ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Segundo informações da ocorrência, Israel recebeu uma ligação de uma pessoa que o devia dinheiro.

Vídeo encaminhado pelo canal Direto das Ruas por testemunha que preferiu não se identificar mostra o momento dos disparos.

As imagens mostram que a vítima conversou com ocupantes de uma Volkswagen Saveiro da cor preta. "Ele foi atingido por disparos feitos pelo passageiro", diz a testemunha.

Às 18h12min, Israel de Moura Silveira foi declarado morto na UPA do bairro Universitário. Uma equipe de perícia compareceu ao local do crime, realizando os procedimentos padrão. Sinais de sangue foram encontrados e apreendidos, encaminhados para análise.