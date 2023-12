Mortos em confronto com a polícia eram especialistas em roubo a Hilux

Divulgação

Os seis mortos em um confronto com policiais da Defurv (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) eram de uma quadrilha especializada em roubos a caminhonetes Hilux e planejavam o sequestro de uma família, em Anastácio.

Conforme o Midiamax, o líder da quadrilha foi identificado como ‘Gordão’ e outro membro identificado como ‘Nycolas’, sendo que todos eram de Goiás. A caminhonete seria levada para a Bolívia. Com a descoberta da movimentação do grupo, a polícia passou a fazer o monitoramento pela região.

Durante o monitoramento, os policiais flagraram Nycolas entrando em um Fiat Uno e passando em outra residência onde outros integrantes da quadrilha embarcaram, em Campo Grande e seguiram para Anastácio.

No meio do caminho, a quadrilha encontrou com mais dois membros em um posto de combustível que estavam em uma motocicleta seguindo pela MS-170, entrando em uma estrada de terra.

Durante a abordagem, do veículo Fiat Uno, havia quatro integrantes , todos armados, que efetuaram disparos contra os policiais. Houve um confronto e seis bandidos morreram.

Dentro do veículo foram encontrados objetos como braçadeiras e fita silver tape, além das armas de fogo, indicando claramente a intenção criminosa da quadrilha. A ação impediu que o roubo com restrição de liberdade das vítimas ocorresse, preservando não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e mental das vítimas