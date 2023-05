Moto é destruída em colisão contra carro no Centro de Corumbá

Veículos sofreram danos / Foto: Divulgação

Um motociclista, de 28 anos, sofreu ferimentos e teve a moto destruída em uma colisão na ponte sobre a Rua Sete de Setembro, no Centro de Corumbá, na noite de sexta-feira, 28.

Por volta das 18h15, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento. A condutora do carro, consciente e orientada saiu ilesa da colisão.

Já o motociclista estava sentado no chão, com dores e ferimentos nas pernas. Após os militares realizarem a imobilização do membro lesionado. A vítima foi encaminhada e deixada cuidados da equipe médica de plantão, no pronto socorro.