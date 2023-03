Moto é furtada dentro de quintal e quatro são presos pela Polícia Militar

PM realizou as prisões durante buscas / (Foto: Divulgação)

Quatro pessoas foram presas na quarta-feira (22) por furto de uma motocicleta que estava no quintal de casa, no Centro de Anastácio. Um homem, que já havia sido preso por furto de celulares em Miranda, estava envolvido

A vítima acionou a polícia e uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar foi ao local, conversou com a vítima e colheu mais informações que pudessem chegar ao autor. Por volta das 23h, denúncias relatavam que o furto da moto na parte da manhã ocorreu com o apoio de outro motociclista, que ficou do lado de fora para dar suporte ao que entrou na propriedade, e que a moto usada para isso estaria escondida em uma casa no Bairro Cristo Rei, também em Anastácio.

Foi montado uma força tarefa com a equipe de Radiopatrulha de Anastácio e Força Tática, que foram à residência, conversaram com o proprietário e receberam dele a informação de que a moto foi deixado ali pelos seu sobrinho, que o furto da parte da manhã foi realizado com outro amigo e todos eles não estavam ali, mas sim, em uma casa às margens do rio, na cidade de Aquidauana.

Nesse novo local indicado, as equipes encontraram os envolvidos, sendo que um deles tentou fugir, mas foi preso logo em seguida. Ali também estava a moradora e um possível comparsa, que esteve coincidentemente envolvido no furto de telefones celulares em Miranda, inclusive entregou os aparelhos à guarnição.

Todos os envolvidos, direta ou indiretamente, foram presos e levados à Delegacia de Polícia, juntamente com as motocicletas, para as providências necessárias.