Moto furtada há sete dias é encontrada abandonada no bairro Serraria

Veículo abandonado no matagal / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Uma motocicleta Yamaha Factor furtada foi encontrada abandonada na Rua Roberto Scaff, no bairro da Serraria, em Aquidauana, na tarde desta sexta-feira (30). O veículo havia sido furtado há cinco dias em frente a uma casa noturna da cidade.

Uma denúncia anônima foi relatada ao O Pantaneiro, que confirmou a localização da moto deixada pelos criminosos no matagal. As placas confirmavam o registro de furto, no dia 24 de dezembro.

Conforme o proprietário no boletim de ocorrência, há aproximadamente quatro meses comprou a moto do seu tio, mas não havia concluído a transferência. No dia do crime, deixou a motocicleta estacionada em frente à casa noturna. Cerca de 3h45 saiu e percebeu o furto.

O veículo deve passar por perícia e a autoria do crime será investigada.

*Com Ronald Regis.