Moto roubada em Miranda é encontrada na Bolívia

Moto foi encontrada na Bolívia / Divulgação PMMS

Uma motociclista roubada em Miranda foi encontrada na cidade de Roboré, na Bolívia, país que faz fronteira com Corumbá.

Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, a Polícia Civil de Miranda recebeu as informações de que a moto havia sido localizada. Os investigadores repassaram os detalhes do veículo subtraído do dono na cidade de Miranda e as características bateram.

O dono da moto, um trabalhador de Miranda, já havia registrado boletim de ocorrência sobre o roubo e ficou bastante feliz com a notícia.

A moto foi encaminha para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o proprietário deve ir para fazer a retirada.