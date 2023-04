Motociclista bate em ciclista e morre em prolongamento de avenida

Adilson Domingos

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira, dia 5, depois de bater a moto em um ciclista no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, em Dourados.

O rapaz de 26 anos pilotava uma moto Honda Twister. Já o ciclista de 39 anos foi socorrido em estado grave para o Hospital da Vida.

De acordo com informações colhidas no local pela Polícia Militar, o motociclista seguia pelo prolongamento da Marcelino Pires no sentido oeste-leste. O ciclista seguia do parque de exposições em direção ao centro quando tentou atravessar a avenida e foi atropelado.

A batida ocorreu em frente a um monumento instalado no canteiro central do prolongamento, em homenagem aos ciclistas vítimas de violência no trânsito. A bicicleta atingida pela moto ficou destruída.

Natural de Ponta Porã, o motociclista morava atualmente em Dourados e trabalhava em uma empresa de automação em equipamentos industriais, localizada na mesma região onde ocorreu o acidente.