Motociclista de 20 anos morre após bater em capivara em estrada vicinal

Alan não resistiu aos ferimentos / (Foto: Arquivo Pessoal)

O motociclista Alan Cunegundes Bilhar, de 20 anos, morreu na noite de sexta-feira (10) após colidir em uma capivara, na estrada vicinal do assentamento de Valinhos, em Sidrolândia. A vítima estava a 500 metros da residência.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai e o irmão da vítima ouviram o barulho da colisão da casa, ao conferir, se depararam com Alan no chão. A família levava o rapaz por própria condução ao socorro, quando encontraram uma viatura do Corpo de Bombeiros na MS-162.

Entretanto, Alan não resistiu e a equipe constatou o óbito na viatura. O corpo do jovem foi encaminhado ao Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal). O caso foi registrado como morte a esclarecer.