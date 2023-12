Motociclista de 63 anos morre atropelado por carreta

Rádio Caçula

Eliot Augusto Cláudio, de 63 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (8), em Três Lagoas, após ser atropelado por uma carreta ao fazer a travessia na rodovia.

Segundo o Midiamax, o acidente aconteceu por volta das 6 horas, quando o idoso estava em sua motocicleta e tentou fazer a travessia em local proibido, na BR-262 sendo atingido pela carreta de eucalipto que estava vazia no momento do acidente.

Com a batida, o idoso acabou indo parar embaixo da carreta, segundo o site Rádio Caçula. Eliot morreu no local antes da chegada do socorro. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi para o local.