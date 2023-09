Motociclista é arremessado ao bater em caminhonete e morre em rodovia de Ponta Porã

Motociclista, de 37 anos, que não teve a identificação revelada, morreu no final da noite deste domingo (17) em um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete S-10 em uma rodovia de Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a colisão teria acontecido por volta das 22h50 e o Corpo de Bombeiros havia se deslocado para atender a situação, quando encontrou a vítima sem sinais vitais e caminhonete bastante danificada e o airbag acionado.

Diante da situação, foi verificado que havia partes dos dois veículos espalhados pela pista. Com o impacto causado no acidente, o motociclista foi arremessado para um lado da via, enquanto a S-10 parou nas margens do lado oposto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o proprietário do veículo esteve pelo local e informou a Polícia Civil que seu carro foi pego sem autorização pelo seu funcionário.

A Polícia Científica também esteve no local, realizou todos os trabalhos e liberou a ocorrência, registrado na delegacia como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.