Motociclista é encontrado morto às margens de rodovia

Divulgação

O motociclista Juberivaldo da Cruz Nogueira Júnior, 30 anos, foi encontrado morto, na madrugada deste sábado, 7, às margens da BR-163, a cerca de dois quilômetros de Sonora.

Segundo o site Pnews, ele foi visto por pessoas que trafegavam pela rodovia na altura do KM 828. A CCR MS Vias foi acionada e levou Júnior para o Hospital Rachid Saldanha Derzi, mas a vítima chegou ao local sem vida.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil foram ao local do acidente e verificaram que há câmeras de segurança que podem ajudar na investigação.

Como o veículo estava danificado, as hipóteses iniciais são de acidente com outro veículo ou batida no guard rail das proximidades.

Júnior estava trabalhando na zona rural e retornava para casa. Ele também tinha familiares em Pedro Gomes, onde o corpo será sepultado.