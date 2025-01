Motociclista é preso após tentativa de fuga em alta velocidade em Aquidauana

Moto apreendida / Divulgação

Na tarde de quinta-feira, 2, a Polícia Militar prendeu um jovem de 26 anos, após tentar fugir de uma abordagem em Aquidauana. A guarnição PM GETAM realizava patrulhamento ostensivo nas proximidades do Posto de Saúde da Estevão, no bairro Cidade Nova, quando visualizou uma motocicleta Honda Titan 160 de cor vermelha, sem placa de identificação e sem as lâmpadas traseiras. O condutor foi identificado, que estava trafegando pela Rua Honório Simões Pires.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o motociclista tentou fugir, fazendo diversas manobras perigosas pelas ruas da cidade, incluindo a Rua dos Ferroviários e Rua Jorge Bodstein. Durante a fuga, ele ignorou sinais de parada obrigatória, colocando em risco a segurança no trânsito. O jovem seguiu em direção a uma área de mata ao lado do numeral 1255, onde tentou se esconder junto com a motocicleta, que também foi encontrada caída no local.

A guarnição conseguiu localizar o suspeito deitado ao lado da moto. Após consulta, foi verificado que a motocicleta estava com o chassi adulterado. Durante toda a fuga, a velocidade do veículo foi considerada incompatível com as vias, aumentando o risco de acidentes.

Com o apoio da guarnição, a prisão foi realizada, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança e evitar uma nova tentativa de fuga. Ele foi conduzido até a delegacia de plantão, sem lesões corporais, e responderá pelos crimes de direção perigosa e adulteração de veículo.