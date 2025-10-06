Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 16:25

Polícia

Motociclista é preso por estupros em aldeia de MS

Homem abordava vítimas em motocicleta e usava uma faca para ameaçá-las

Redação

Publicado em 06/10/2025 às 15:58

Homem segue preso / PCMS

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta sexta-feira, 6, por estupros em Mata Grosso do Sul. O último foi registrado em uma aldeia. O investigado abordava as vítimas usando uma motocicleta e as ameaçava usando uma faca.

Segundo a Polícia Civil, uma adolescente de 17 anos procurou a polícia e relatou que foi atacada pelo homem, em uma moto. Ele encostou uma faca em sua barriga e a obrigou a subir no veículo, levando-a até um local isolado, onde praticou o crime.

Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), onde recebeu atendimento psicológico.

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o mesmo autor já era investigado por outra tentativa de estupro contra uma adolescente de 15 anos, praticada de forma semelhante, utilizando uma motocicleta para abordar a vítima.

Diante das provas reunidas, o Delegado Titular da unidade representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. O mandado foi cumprido na manhã desta segunda-feira, e o autor encontra-se preso, à disposição da Justiça.

*A cidade não é divulgada em respeito ao sigilo de informação sobre as vítimas, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

