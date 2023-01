Motociclista fica ferido ao colidir em vaca na rodovia que liga Piraputanga a Palmeiras

Homem, de 32 anos, ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra uma vaca na estrada que liga Piraputanga a Palmeiras. O acidente ocorreu na noite de ontem (24).

Antes de acidente com motociclista, motorista flagra vacas em rodovia de Piraputanga

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima contou que seguia pela rodovia por volta das 21h30, quando um animal saiu do mato e atravessou a rodovia.

O motociclista tentou frear, mas não conseguiu e atingiu o animal. Com o impacto da batida, o homem ficou caído na pista. Ele foi socorrido com dores no braço esquerdo, ombro direito e escoriações pelo corpo.

A vítima foi transportada até o Pronto Socorro de Aquidauana.