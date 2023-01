Motociclista fica ferido após colisão frontal com carro

Samu, Divulgação

Motociclista de 53 anos ficou ferido após colisão frontal com um carro. O acidente ocorreu no início da tarde de domingo (1), por volta das 13h24m na Avenida da Integração esquina com Rua Assis Scafff, no centro de Anastácio.

O Samu de Aquidauana foi acionada para atender a ocorrência e quando chegou ao local, encontrou o condutor da moto, sentado ao solo consciente e orientado.

Com a colisão, o motociclista foi arremessado no para-brisa do veículo Fox e sofreu escoriações abrasivas em perna e braços e suspeita de fratura na perna direita.

Após atendimento no local, vítima foi encaminhado para Pronto Socorro de Aquidauana.

O condutor do veículo nada sofreu ferimentos.