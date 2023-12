Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro na BR-262

Frente do carro ficou destruída / Divulgação

Motociclista que não teve a identidade divulgada, ficoi gravemente ferido em um acidente no início da noite desta segunda-feira (11), na BR-262, proximidades do KM 512, sentido ao município de Miranda.

Condutor de um Fiat Palio bateu na traseira da moto Honda Fan, conduzida pelo homem.

Segundo a equipe do SAMU, a vítima foi socorrida por uma ambulância do hospital de Aquidauana que passava pelo locak do acidente.

O SAMU fez então a interceptação deste veículo para avaliação e estabilização da vítima, que apresentava um ferimento extenso na cabeça, no rosto, escoriações nos braços, com suspeita de fratura de quadril e perna.

Após atendimento no local e estabilização da vítima, o homem foi encaminhada para Pronto Socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica local.

Foi acionada a Polícia Rodoviária Federal para medidas cabíveis.