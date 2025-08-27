Motociclista fica gravemente ferido em acidente no centro de Rio Brilhante

Rio Brilhante em Tempo Real

Um motociclista foi socorrido em estado grave após um acidente no cruzamento da Avenida Lourival Barbosa com Athayde Nogueira, no centro de Rio Brilhante, na noite de terça-feira (26).

De acordo com informações da polícia, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima trafegava em uma Honda Biz pela preferencial quando foi atingida por um Chevrolet Ônix que fazia conversão para entrar na Avenida Athayde Nogueira.

O motociclista sofreu ferimento grave no braço e foi levado para atendimento médico. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para registrar a ocorrência.

