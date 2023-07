Motociclista morre ao bater em anta enquanto seguia para o trabalho em MS

Motociclista, ainda não identificada, morreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 10, após colidir contra uma anta em uma rodovia da região do distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. O animal também faleceu no local do acidente.

Conforme informações preliminares, a mulher estava seguindo para o seu trabalho no trecho em que liga o distrito a cidade de Bataguassu, quando houve o impacto com o animal que fazia a travessia da pista.

Segundo o site Nova News, com o impacto a mulher caiu no meio da pista e morreu. Outro motociclista que seguia no mesmo sentido da rodovia, acabou se acidentando e sofrendo ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos a vítima e o encaminhou para uma unidade hospitalar.

Ainda de acordo com o site local, o acidente aconteceu por volta das 5h. Nas imagens, é possível verificar que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência.