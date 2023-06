Motociclista morre ao bater em barco que era rebocado por carro em Três Lagoas

Um motociclista, de 24 anos, morreu durante a manhã desta sexta-feira, 23, após bater em um barco que estava sendo rebocado por um carro, na Avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, o jovem seguia na avenida quando bateu no barco que era rebocado pelo carro. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e morreu antes da chegada das equipes de socorro.

Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. Durante o atendimento do acidente o tráfego na avenida foi interditado.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas.