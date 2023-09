Motociclista morre ao ser atingido por um carro em Chapadão do Sul

Neste sábado (23), um jovem de 20 anos morreu em Chapadão do Sul, distante aproximadamente 340 quilômetros de Campo Grande, após a motocicleta que ele pilotava colidir com um veículo Hyundai Creta, na rotatória das avenidas Mato Grosso do Sul e Goiás.

Logo após a colisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local constataram o óbito da vítima, que estava caída junto ao meio fio e próxima a rotatória, com o capacete ao seu lado, e a motocicleta estava a alguns metros à frente. Com o impacto da batida, o Creta colidiu com uma árvore e parou na contramão da via.

A vítima fatal encontrava-se, já no caso do outro veículo, acabou parando um pouco a frente, na Avenida Mato Grosso do Sul e do lado contrário da pista (contramão), vindo a colidir com uma árvore, após o sinistro.

Imediatamente, os militares isolaram e realizaram o perímetro do local do acidente até a chegada da perícia. Durante todo o procedimento pericial, a polícia militar, permaneceu ao local, uma vez que, além de ser uma via muito movimentada, houve comparecimento de muitas pessoas, até mesmo familiares, das duas partes, sendo necessário apoio da PM para que fosse possível os trabalhos pertinentes.

Após término dos procedimentos, o veículo motocicleta, devidamente licenciada foi liberada ao pai da vítima. Já o Creta foi guinchado até o pátio por não conseguir sair do lugar, devido a gravidade do estrago.

Por fim, devidamente liberada a via, os militares compareceram até o Hospital Municipal de Chapadão do Sul e fizeram contato com o motorista do carro, um homem de 35 anos, momento em que foi realizado o teste do bafômetro, e o resultado foi de 0,00 mg/l. Além disso, o autor dos fatos, é devidamente habilitado.

Após as providências cabíveis, os miliares deslocaram até a base para confecção deste boletim e para BOAT (boletim de acidente de trânsito), sendo toda a documentação entregue na Delegacia de Polícia Civil.