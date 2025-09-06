Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

Divulgação

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Alfredo Moreira da Rocha com Ponta Porã, quando a moto em que ele levava a filha de 6 anos para a escola foi atingida por um Fiat Strada, que teria avançado a preferencial.

Um motociclista de 39 anos morreu nesta sexta-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande, após se envolver em um acidente na tarde de quinta-feira (4), na Vila Angélica, em Jardim, a 236 km da Capital.

Com o impacto, o capacete do motociclista se deslocou, provocando traumatismo craniano. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Marechal Rondon e, posteriormente, transferido em vaga zero para a Santa Casa, onde não resistiu.

A criança sofreu fratura no braço, recebeu atendimento médico e permanece fora de perigo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!