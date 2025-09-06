Acessibilidade

06 de Setembro de 2025 • 12:56

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

A criança sofreu fratura no braço, recebeu atendimento médico e permanece fora de perigo

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 08:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Um motociclista de 39 anos morreu nesta sexta-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande, após se envolver em um acidente na tarde de quinta-feira (4), na Vila Angélica, em Jardim, a 236 km da Capital.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Alfredo Moreira da Rocha com Ponta Porã, quando a moto em que ele levava a filha de 6 anos para a escola foi atingida por um Fiat Strada, que teria avançado a preferencial.

Leia Também

• Motociclista fica ferido após colidir com vaca na MS-450

• Motociclista morto em acidente em Campo Grande era assessor da Câmara

Com o impacto, o capacete do motociclista se deslocou, provocando traumatismo craniano. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Marechal Rondon e, posteriormente, transferido em vaga zero para a Santa Casa, onde não resistiu.

A criança sofreu fratura no braço, recebeu atendimento médico e permanece fora de perigo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

Polícia

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

Educação

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na sexta-feira

Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre

Prouni: prazo para inscrição participar da lista de espera termina nesta terça

Polícia

Operação apreende carne de abate clandestino em Bandeirantes

Publicidade

Polícia

Irmãos condenados por estupros de crianças são presos em Terenos

ÚLTIMAS

Turismo

Bioparque Pantanal ganha orquídeas símbolo de Mato Grosso do Sul

Além dela, espécies dos gêneros Catasetum, Ionopsis e Oncidium também passaram a integrar o espaço

Clima

Aquidauana terá fim de semana de tempo seco e manhãs frias

As manhãs devem ser mais frias, com temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C, enquanto à tarde os termômetros podem subir, chegando a 34°C

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo