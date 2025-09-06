Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

A criança sofreu fratura no braço, recebeu atendimento médico e permanece fora de perigo
Um motociclista de 39 anos morreu nesta sexta-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande, após se envolver em um acidente na tarde de quinta-feira (4), na Vila Angélica, em Jardim, a 236 km da Capital.
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Alfredo Moreira da Rocha com Ponta Porã, quando a moto em que ele levava a filha de 6 anos para a escola foi atingida por um Fiat Strada, que teria avançado a preferencial.
Com o impacto, o capacete do motociclista se deslocou, provocando traumatismo craniano. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Marechal Rondon e, posteriormente, transferido em vaga zero para a Santa Casa, onde não resistiu.
A criança sofreu fratura no braço, recebeu atendimento médico e permanece fora de perigo.
