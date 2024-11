Motociclista morre após bater em meio-fio na MS-382

Vítima não resistiu aos ferimentos / Jardim MS News

Antônio Rocha Nunes, de 42 anos, faleceu na noite de ontem, 16, após sofrer um acidente na MS-382, na região da Retirada da Laguna, em Guia Lopes da Laguna. Ele estava pilotando uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta, quando perdeu o controle da direção, colidiu com o meio-fio e saiu da pista.

De acordo com o boletim de ocorrência, após o impacto, a moto foi parar na vegetação do acostamento, enquanto o corpo de Antônio foi arremessado para o lado oposto. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros no local.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram chamadas para realizar os procedimentos de investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.