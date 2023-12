Motociclista morre após cair em vazante de água em Itaporã

Corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros / Osvaldo Duarte / Dourados News

Bruno Heitor de Paula, de 33 anos, morreu na noite de sábado, 2, após perder o controle da direção da moto e cair em um vazante de água, próximo a uma fazenda de criação de peixes, na zona rural de Itaporã.

O boletim de ocorrência descreve que a vítima estava em uma Honda Tornado, quando perdeu o controle, saiu do da estrada e caiu no barranco. Bruno ficou com o corpo submerso e morreu.

O rapaz chegou a ser procurado por amigos e familiares, após ficar uma hora desaparecido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo do local.

A morte está investigada.