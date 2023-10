Motociclista morre após colidir com carreta estacionada em avenida da Capital

Vítima morreu no local / Foto: Henrique Kawaminami/ Campo Grande News

Denivan Silva Rocha, de 37 anos, morreu na madrugada deste domingo, 22, após colidir em uma carreta estacionada na Avenida Guaicurus, próximo ao Museu José Antônio Pereira, no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.

Segundo o site Campo Grande News, a carreta estava parada, quando o motociclista atingiu o veículo. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu e morreu na hora.

A moto estava com restrições administrativas e foi encaminhada ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O caso foi registrado como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima”.