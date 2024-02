Motociclista morre após colidir em moto na MS-475

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Fabiano Batista de Menezes, de 38 anos, morreu após colidir a moto que conduzia em uma carreta, na MS-475, em Glória de Dourados, no último domingo (18). Entretanto, ele foi socorrido ao hospital e morreu nesta terça-feira (20).

Segundo o Campo Grande News, o motociclista conduzia uma Honda Bros no trecho do distrito de Guaçulândia, em Glória, quando invadiu a pista contrária e colidiu com a carreta.

O motivo da invasão de pista ainda é apurado. A vítima teve diversos ferimentos graves.

Fabiano Batista foi socorrido e levado para a unidade de saúde local, mas precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.