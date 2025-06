Motociclista morre após colisão em caminhonete na fronteira de MS

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação/PCMS

Um jovem de 25 anos morreu na madrugada deste domingo, 22, após sofrer um grave acidente de trânsito em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Heitor Trinidad Benites, pilotava uma motocicleta quando colidiu com a lateral de uma caminhonete, por volta das 17h30 de sábado, 21.

De acordo com familiares, Heitor estava sem capacete no momento do acidente. A ausência do equipamento de proteção contribuiu para os ferimentos graves, entre eles traumatismo craniano, afundamento de crânio e contusão cerebral.

Após a colisão, o jovem foi socorrido inicialmente para o Hospital Regional de Ponta Porã e, diante da gravidade do quadro, transferido para o Hospital da Vida, em Dourados. Ele chegou à unidade por volta da 1h da manhã, sedado e inconsciente. A morte foi confirmada pela equipe médica às 2h20, conforme o Jornal Midiamax.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um primo da vítima foi orientado a registrar o caso para que o corpo fosse encaminhado à perícia. Após a emissão do laudo do IML (Instituto Médico Legal), o corpo será liberado para os familiares. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

