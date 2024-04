Motociclista morre após queda no Autódromo de Campo Grande

Pista do Autódromo de Campo Grande / Campo Grande News

Augusto Henrique dos Santos, 19 anos, faleceu no Autódromo Internacional de Campo Grande, BR-262, ao cair da motocicleta em uma pista de corrida, na noite de sábado, 30.

O motivo da queda não foi registrado no boletim de ocorrência. O jovem foi socorrido por amigos em uma picape Fiat/Strada. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu durante a trajetória, apesar dos primeiros socorros prestados pelos Bombeiros.

A polícia e a Polícia Civil foram acionadas, mas encontraram apenas vestígios do acidente, já que uma motocicleta foi retirada do local por terceiros. O caso foi registrado na Depac Cepol como um sinistro de trânsito com vítima fatal, com suspeitas de fraude processual e participação em manobra não autorizada.