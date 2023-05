Motociclista morre após ser arremessado por Corolla em bairro de Campo Grande

Moto arremessada a 10 metros do local de impacto / Foto: Kisie Ainoã - Jornal Midiamax

Um motociclista, de 57 anos, que ainda não foi identificado, morreu na tarde desta quarta-feira, 24, após ser atingido por um Toyota Corolla, no cruzamento da Rua Rua Julia Maksoud com Dr. Meireles, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A vítima sofreu uma árada cardiorrespiratória e morreu no local.

Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que o motociclista faz uma conversão no sentido das pistas da Rua Julia Maksoud, quando o Corolla está em alta velocidade e não consegue desviar. Segundo o Jornal Midiamax, a vítima foi arremessa a 10 metros do local de impacto.

O motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória, o Corpo de Bombeiros tentou reanimar, mas ele não resistiu. Informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, são de que ele era serralheiro e seria morador do Bairro Vila Marli.

Ainda de acordo com o jornal, o motorista do Corolla estaria com quatro adolescentes no veículo, já que acabava de buscar o filho na escola. Ele permaneceu no local e está em estado de choque.