Motociclista morre após ser atropelado por caminhão

Reprodução

Raimundo Menezes da Silva, de 48 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta.

O acidente aconteceu no começo da noite desta quinta-feira (20), no cruzamento da Avenida Dorvalino dos Santos, esquina com a Rua Alagoas, em Sidrolândia, distante aproximadamente 70 quilômetros de Campo Grande.

Raimundo pilotava uma motocicleta Honda/CG-160 pela Avenida Dorvalino dos Santos e acabou batendo na lateral esquerda da carreta dirigida por um homem de 46 anos.

Segundo o Região News, o motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital.