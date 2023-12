Motociclista morre em acidente na BR-163 após pneu traseiro estourar

Foi identificado o motociclista que morreu na terça-feira (26), na BR- 163, em Nova Alvorada do Sul, como Heraldo dos Santos.

Ele pilotava uma moto de 1.200 cilindradas. A suspeita é de que o pneu traseiro tenha estourado e provocado o acidente.

Conforme o site Dourados News, Heraldo morava em Dourados e seguia sentido a Rondônia quando aconteceu o acidente. O motociclista perdeu o controle da direção, cruzou a pista, bateu no meio fio e caiu às margens da rodovia.

Após o acidente, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipe da CCR MSVia foram acionadas.

O trecho ficou bloqueado. A Perícia e a Polícia Civil também estiveram no local para verificar as causas do acidente. O caso ainda é investigado.