Motociclista morre em acidente no Centro de Campo Grande

Acidente em cruzamento / Reprodução/Midiamax

Giovane Souza Santos, de 23 anos, morreu em uma colisão entre duas motocicletas na noite de sábado, 27, na Rua Antonio Maria Coelho, esquina com Rui Barbosa, em Campo Grande.

O outro envolvido, um jovem de 24 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, de acordo com o site Midiamax.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado às 23h09 e rapidamente se deslocou até o local. Ao chegar, encontraram Giovane sem vida, tendo sido constatado o óbito às 22h35.

Ambas as motocicletas Honda Titan estavam com a documentação em dia e os condutores possuíam habilitação. A dinâmica do acidente e as responsabilidades dos envolvidos ainda estão sendo investigadas.

O corpo de Giovane Souza Santos foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos.

O caso está sob investigação pela Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para determinar a responsabilidade dos envolvidos.