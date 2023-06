Motociclista morre em Chapadão do Sul após acidente com carro

Topmidia

Motociclista de 29 anos morreu após um acidente na noite do último sábado, dia 3, em Chapadão do Sul. Ele se envolveu em uma batida contra um carro.

Conforme o Topmidia não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas segundo o boletim de ocorrência, a colisão foi frontal, no km 159 da MS-223, entre uma moto Honda CG Titan com placas de Chapadão do Céu, e um veículo Toyota Etios com placas de Campo Grande.

O motorista foi levado para o hospital de Figueirão com fortes dores no peito, e o motociclista morreu no local.

O caso segue sob investigação.