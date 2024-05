Motociclista morre em rodovia do Paraná ao perder controle de veiculo

Terra Mix

Antônio Monteiro dos Santos, conhecido como “Quebradinha”, morreu nesta quarta-feira (1), após perder o controle da moto que pilotava e bater em uma cerca de madeira, às margens da rodovia entre as cidades de Terra Rica e Diamante do Norte, no Paraná.

A vítima morava em Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Nova News, no boletim de ocorrência consta que Antônio estava em uma moto Honda Bros, indo sentido a cidade Diamante do Norte, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu uma cerca de madeira às margens da rodovia.

Antônio foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e presenciaram o acidente. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Terra Rica, mas quando chegou a unidade de saúde, já estava morto.