Motociclista morre em acidente na rodovia MS-164 de Ponta Porã

Delegacia de Ponta Porã / Divulgacão/PC

José Milton Rodrigues Ferreira morreu na noite do último sábado, 16, após ter a moto que conduzia atingida na traseira por um carro na MS-164, cerca de 10 km após o trevo de Antônio João, em Ponta Porã.

Conforme o boletim de ocorrência, a moto que a vítima conduzia foi atingida na traseira por uma motorista de um Fiat Uno, com placas do Paraguai. José morreu no local.

A condutora do Fiat Uno realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo. A Polícia Civil investiga o caso.