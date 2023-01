Motociclista morre nove dias depois de ser atropelado por carro em MS

Rapaz de 20 anos morreu, na Santa Casa de Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (4), nove dias depois de ser atropelado por um carro na cidade de Três Lagoas.

Conforme informações do Campo Grande News, o pai da vítima contou que no dia 25 de dezembro o rapaz pilotava uma moto pela Rua João Carrato, quando no cruzamento com a Davi de Alexandria foi atropelado por um carro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Devido à gravidade do caso, nesta terça-feira (3) ele foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde não resistiu e morreu na madrugada de hoje.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.