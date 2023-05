Motociclista que morreu atropelado por carreta em Coxim tinha 39 anos

Coxim Agora

Foi identificado como José da Hora da Silva, de 39 anos, o motociclista que morreu o homem que morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-163, na tarde da última quinta-feira, 4), em Coxim, a 266q quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Edição MS, o rapaz pilotava uma Yamaha YBR, de cor preta, quando acabou perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu na rodovia, sendo atropelado pela carreta que vinha logo atrás.

O acidente de trânsito aconteceu no quilômetro 732 da rodovia, no perímetro urbano de Coxim. Ambos os veículos seguiam no sentido sul da pista.

Conforme o Edição MS, na ocasião do acidente o motorista da carreta chegou a filmar a ação de Silva, que pilotava com uma camiseta amarrada no pescoço. Ele parou para prestar todas as informações às autoridades policiais, foi ouvido e liberado para seguir seu destino.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil foram ao local.